21年2月に亡くなった西郷輝彦さんの三女で女優、イラストレーターの今川宇宙（28）が20日、X（旧ツイッター）を更新。亡き父の命日を迎え、思いをつづった。今川は「今日は父、西郷輝彦の命日です」と報告。「時間が経つごとに父のご縁の強さを感じています。父に関わってくださった皆様、思いを寄せてくださる皆様いつもありがとうございます」と関係者やファンに感謝し、「とてもよく晴れた日です。今日は空を眺めながらお仕事に