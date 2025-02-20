Kentaro Okasaka［東京２０日ロイター］ - スターゼンは２０日、３月３１日の株主に１対３の株式分割を実施すると発表した。効力発生日は４月１日。株式の流動性向上と投資家層の拡大を図る。同社はこの日、発行済み株式総数の２.５７％に当たる５０万株・１５億円を上限とする自社株買いのほか、１０１万７２００株の売り出しも決議した。自社株の取得期間は４月１日から２６年３月３１日。売り出しは、農林中央金庫や三