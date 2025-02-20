Hiroko Hamada［東京２０日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比４８６円５７銭安の３万８６７８円０４銭と続落して取引を終えた。為替市場で円高が進んだことが嫌気され、幅広い銘柄で売りが優勢となった。後場には一時７００円近く下げる場面もあった。日経平均は、前営業日比２２１円安と軟調にスタートした。取引時間中にドルが１５０円前半まで下落するなど円買い圧力が強まり、日経平均も次第に下げ幅