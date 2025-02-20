2月18日のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの今井達也投手にインタビューした模様を放送した。春季キャンプの手ごたえを訊いた。 ――春季キャンプをここまでやってご自身の手ごたえはいかがですか？今井「怪我もなく今のところやれていますし、そんなに焦らず、開幕投手に指名していただいたので、開幕の日に向けて1日1日無駄にせず大事に過ごしてきているのかなと思います」 ――こ