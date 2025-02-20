2月19日のライオンズエクスプレスでは、引き続き埼玉西武ライオンズの今井達也投手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの目標を訊いた。 ――2年連続の開幕投手を務めることが内定しているのですが、去年は公表されたのが開幕の2週間ほど前で、今年は去年の11月23日のLIONS THANKS FESTA 2024で、開幕から4ヶ月以上前に公表されました。西口（文也）監督から「開幕頼む」と言われたときの心境は