【モデルプレス＝2025/02/20】お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が、2月21日発売の結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルート）4月号に登場。人生初のウエディングドレス姿を披露する。【写真】アンゴラ村長、美デコルテ際立つウエディングドレス姿◆アンゴラ村長、人生初ウエディングドレス姿に歓喜2024年30歳を迎え、今回が人生初のウエディングドレス姿、テーマは“大人花嫁”ということで「ついにこういった仕事が舞い込む