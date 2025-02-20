戸籍の氏名に読みがなを付ける。その運用が始まるのに伴い、法務省は漢字の読み方として認められるかどうかの基準を発表したが、施行日の2025年5月26日以降に、すでに戸籍のあるすべての国民に読み方の確認通知が来ることをご存じだろうか。2月19日の「ゴゴスマ」（TBS系）が取り上げた。置き字はOKだけど......自治体が出生届などを受理する際に認められるかどうかの基準では、漢字の読み仮名を一部あてる「心愛（ここあ）」「桜