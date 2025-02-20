盗まれたものと知りながら車を保管したとして、愛知県警は2月20日、54歳の男らを逮捕しました逮捕された林保文容疑者(54)ら男女6人は、トヨタ「ハイエース」と「アルファード」の2台を盗まれたものと知りながら、林容疑者らが管理する愛知県小牧市の整備工場に保管した疑いが持たれています。警察が自動車窃盗グループを捜査している過程で、この工場に盗難車が持ち込まれ車台番号の偽造などが行われてい