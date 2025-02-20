20日午前、福岡県飯塚市で木造2階建ての住宅を焼く火事がありました。60代の男性が軽いヤケドをして病院に搬送されました。20日午前11時半すぎ、福岡県飯塚市新飯塚で木造2階建ての住宅の「2階のベランダから煙や炎が見える」と住人の女性から消防に通報がありました。消防車10台が駆けつけ消火にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められました。警察によりますと、この家には80代の母親と60代の息子の2人が暮らしていて、息子が