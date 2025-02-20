あまりにも意外すぎる話だ。【読まれています】備蓄米21t放出“真の狙い”は自民党の大票田「JA」救済…夏の参院選を意識した一時しのぎの姑息自民党の甘利明元幹事長（75）は、昨年の衆院選で神奈川20区（相模原市南区、座間市）から出馬するも、トップと2万票差の次点に沈んだ。自民の「73歳定年制」に引っかかり比例重複できず、あえなく落選。昨年12月に次の衆院選には立候補しない意向を表明した。後継者は誰になるのかと