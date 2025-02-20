【新華社合肥2月20日】ブライダル産業が盛んな中国安徽省六安市丁集鎮は湖北、安徽、河南の3省にまたがる大別山区に位置する。人口5万人余りの同鎮で、ブライダル産業に従事する人は1万5千人以上に及ぶ。産業チェーンを構成する企業500社余りが年間500万着近い婚礼衣装を製造・出荷し、年間生産額は24億元（1元＝21円）に上る。うち30数社の貿易企業が、米国やニュージーランド、スペインなど世界の多くの国と地域に製品を輸出し