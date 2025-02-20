妊娠についても出産についても積極的に調べてアドバイスをくれる夫は、きっといいパパになると思っていた詩織。しかし子どもが産まれると夫は、何かにつけて「妻がやった方が効率的」と育児に手を出しません。さらに上から目線の助言ばかりしてくる夫に、初めての育児に悩み奮闘する詩織はイライラ。理論ばかりじゃなくて、せめて自分でやってみてくれたらいいのに…話のかみ合わない夫婦の危機です。■育児は効率重視？ 夫の言葉