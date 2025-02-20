【動画】金丸夢斗 完全復活へ！｜https://youtu.be/sNr3n5NRwQU ＜プロ野球 春季キャンプ2025 中日＞ 中日のドラフト1位ルーキー・金丸夢斗（22）も、ライバルたちに負けじと徐々にギアを上げている。 腰痛の影響で出遅れていた金丸だが、中3日でブルペン入り。キャンプ自己最多の50球を投げた。 着実に、完全復活への手応えを掴んでいる。 「体の状態も良くて、変化球もしっかりと投げられたので、8割9割までき