ドル円１５０．１５近辺、ユーロドル１．０４３０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は150.15近辺で推移している。きょうは円買いの流れが継続しており、151.48レベルを高値に一方通行で下落してきている。日銀の追加利上げ観測が高まるなかで、きょうは植田日銀総裁と石破首相が官邸で情報交換した。植田総裁は、長期金利上昇については話題に出なかった、としており現状追認の雰囲気がみられていた。 ユ&#