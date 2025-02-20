【これからの見通し】円買いの流れが続く、ドル円は１５０円割れとなるか 今週は淡々と円高が進行している。ドル円は東京市場で150円台前半へと下落しており、心理的水準の150.00を視野に入れている。クロス円も全般に円高方向に動いている。 その背景にはファンダメンタルズ指標に裏付けされた日銀追加利上げ観測の高まりがある。既報の日本のＧＤＰが強い伸びを示したことに加えて、あすの全国ＣＰＩの伸び加速の思惑