テレビ東京の石川一郎社長が２０日、東京・六本木の同局で定例社長会見に出席。６月下旬で退社することが分かった同局の大江麻理子キャスターについて「テレ東の顔として活躍してもらった。感謝する」とコメントした。石川社長と大江キャスターは直接、退社について話したといい「少しゆっくりされたいとうことなので」との意向も把握。「いろんな形で、テレビ東京のファンとして関わっていただければと思います」とした。フリ