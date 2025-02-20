ドル円一時１４９．９９レベル、１２月９日以来の円高・ドル安水準に＝ロンドン為替 ロンドン朝方、、ドル円は一時149.99レベルと節目の150.00を割り込んだ。昨年１２月９日以来の円高・ドル安水準となった。足元では150円台に戻しているが、引き続き反発力は鈍い。 USD/JPY150.04