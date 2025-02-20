◇2軍練習試合阪神2―1日本ハム（2025年2月20日名護）阪神は3回1死一、二塁から百崎の右前打で先制すると、同点で迎えた8回2死一、二塁で育成新外国人コンスエグラの三塁への打球が相手失策を誘い、勝ち越しに成功した。阪神は7回に左腕の伊藤稜、8回に育成3位の早川、9回は育成1位の工藤と3人の育成投手の継投で逃げ切った。工藤は最速154キロで1回1安打2三振と力強さをアピールした。