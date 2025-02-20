熊本県相良村で鍼灸（しんきゅう）院を営む全盲の福山洋二さん（７２）が、健常者と公道走行を楽しめる２人乗り自転車「タンデム」で、人吉・球磨地方の「相良三十三観音」の札所の走破を目指している。３月までを目標に、３５か所のうち２８か所を回り終えた。マラソンや野球、講演活動を続けてきた福山さんは、「人生まだ道半ば」と新たな道を走り続けている。（石原圭介）福山さんは村出身。左目は生まれつき見えず、右目の