宮内庁は天皇誕生日の一般参賀に、天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さまが出席されると発表しました。一般参賀は2月23日の天皇誕生日の午前中、皇居で開催されます。事前の応募なしで行われ、両陛下は愛子さま、秋篠宮ご夫妻、佳子さまと共に10時20分と11時、11時40分の3回宮殿のベランダに立ち、集まった人たちからお祝いの挨拶を受けられます。また、一般向けの記帳が午後0時半から3時半まで宮内庁の庁舎前で受け付