2月21日（金）の『徹子の部屋』に、元宝塚歌劇団雪組トップスターの望海風斗が登場する。【映像】ミッツ・マングローブ、年齢とともに感じる身体の変化。「いつ倒れるか…」と仲間内で連絡先を共有「令和の越路吹雪」と称された歌声で多くのファンを魅了してきた望海。現役時代は稀代のワルやギャングなどの役が多く、憧れはロバート・デ・ニーロだったという。2021年に退団、今は主にミュージカルの舞台で活躍し、2022年度の菊田