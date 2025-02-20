トヨタは｢EV先進国｣の中国でレクサスの現地生産に踏み切る。写真は日本の工場で生産して中国に輸出しているEV｢RZ300e｣（レクサスの中国向けウェブサイトより）トヨタ自動車は2月5日、同社の高級車ブランド「レクサス」の新工場を中国に建設すると発表した。100％出資の新会社を上海市に設立し、レクサスのEV（電気自動車）および車載電池の開発・生産を行う。今回の決定に合わせて、トヨタは上海市政府と「カーボンニュートラルに