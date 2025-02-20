内乱の首謀者として拘束起訴された尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領側が「不法な拘束起訴」を主張し、尹大統領の即時釈放を求めた。【注目】“尹大統領の弾劾”に対する意見が分かれた韓国一方、検察側は尹大統領の拘束過程は適法であり、証拠隠滅の懸念も依然としてあると反論した。2月20日、法曹界によると、ソウル中央地裁刑事合議25部（チ・ギュヨン部長判事）は、10時に開始された初公判準備を約13分で終了し、直後に拘束取