マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表DFルベン・ディアスが、レアル・マドリード戦を振り返った。19日、クラブ公式サイトが伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメントプレーオフ・セカンドレグが19日に行われ、マンチェスター・シティはレアル・マドリードと対戦。ファーストレグを2−3で先勝されて迎えた敵地での一戦はキリアン・エンバペにハットトリックを許すと、後半アディショナルタイムにニコ