東北北部では、冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、大雪となる所があるでしょう。２１日夜遅くにかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒してください。 ［気象概況］日本付近は冬型の気圧配置となっており、気圧の谷が日本海から東北地方へのびています。冬型の気圧配置は２１日にかけて続き、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込む