20日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日清算値比460円安の3万8710円で取引を終えた。出来高は4万1963枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万8678.04円に対しては31.96円高。 株探ニュース