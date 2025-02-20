20日15時45分、TOPIX先物期近2025年3月限は前日清算値比31ポイント安の2736.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万5907枚だった。この日のTOPIXの現物終値2734.6ポイントに対しては1.90ポイント高。 株探ニュース