20日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年3月限は前日清算値比270ポイント安の2万4705ポイントで取引を終えた。出来高は3044枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4689.29ポイントに対しては15.71ポイント高。 株探ニュース