20日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年3月限は前日清算値比5ポイント安の680ポイントで取引を終えた。出来高は3344枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値683.37ポイントに対しては3.37ポイント安。 株探ニュース