20日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年3月限は前日清算値比2.5ポイント安の1672.5ポイントで取引を終えた。出来高は173枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1686.61ポイントに対しては14.11ポイント安。 株探ニュース