2月19日、ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」の担当者が亡くなったことを球団が発表した。1994年のデビュー以来、ヤクルトファンのみならず多くの野球ファンから愛されてきた人気者の訃報に、続々と哀悼の意が寄せられている。《こんな僕を受け入れてくれて本当にありがとうございました心よりご冥福をお祈りいたします》とXに投稿したのは、2021年に巨人からヤクルトに移籍した田口麗斗投手。オスナ内野手は、Xにつ