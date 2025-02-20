台湾メディアの民視新聞網は19日、今年1月に日本を訪れた台湾人の数が単月で過去最多を記録したと報じた。記事は、「台湾人の猛烈な日本旅行により、2024年の訪日台湾人は555万人と過去最多となった」とした上で、「日本政府観光局（JNTO）によると、今年1月の台湾からの訪日旅行者は59万3400人に上り、単月として歴史的な最多記録となった」と伝えた。また、1月の訪日外国人客数が378万1200人となり、こちらも単月として過去最多