Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 スマホカメラの性能アップは嬉しい反面、ストレージを圧迫しがち。iPhone 16 Proだと1TBという超大容量モデルも存在しますが、ベースモデルから7万円以上アップはお財布にも厳しい……。 そこで今回は「AOHi MagFlash」をご紹介。512GBストレージが充電ケーブルと合体しているのでスマホでも