J1東京Vの城福浩監督（63）が次戦の鹿島戦（22日）へ向けて会見。「清水戦は見ている人が、ヴェルディってこんなだったっけと思ったと思う。もっと、とがったものがあった。そう思われても仕方がない試合をした」と開幕戦を厳しい表情で振り返った。清水戦は0−1で敗れたが、内容的にも積み上げてきたものが出ない、ヴェルディらしさがない試合。城福監督は「何も準備できなかった」と厳しい表情だった。それだけに、鹿島相