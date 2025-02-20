広島・菊池涼介内野手（35）が20日、親交のあったヤクルトの超人気マスコット「つば九郎」の担当者の訃報に接し、追悼のコメントを寄せた。「長期で休養と出ていたので、今は医療が進んでいる中で、大丈夫だろうと思っていた。急だったので、“えっ”という感じでした。本当にお世話になりました」昨年8月には「つば九郎」の30周年を祝福するビデオメッセージを送るなど、かねて親交があった。数年前にもらったという「つば