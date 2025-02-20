テレビ東京は20日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、嵐の二宮和也（41）が映画「シナぷしゅTHEMOVIEぷしゅほっぺダンシングPARTY」（5月16日公開）で声の出演をすることが発表された。同作は、テレビ東京による乳幼児向け番組「シナぷしゅ」の映画第2弾。「シナぷしゅ」は民放初の赤ちゃん向け番組として2019年に誕生し、20年からレギュラー放送が始まった。二宮は、映画の舞台となる「どんぐりアイランド」