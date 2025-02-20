昨年、前人未到の『54-59』を達成し、ワールドチャンピオンの栄冠に輝いたドジャース・大谷翔平（30）は今年、約２年ぶりにメジャーのマウンドに立つ。還ってきたスーパースターは、はたしてどんな成績を残すのか――。元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏、メジャー取材歴50年の福島良一氏、メジャーリーグ評論家でスポーツライターの友成那智氏の３名が激論を交わす。120イニング、10勝が目安友成ロバーツ監督によれば、投手復帰