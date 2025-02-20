【モデルボクサー高野人母美９頭身ファイターの告白（７）】警察官になることをあきらめ、プロボクサーになることを決意し、２０１３年４月６日にデビュー戦を迎えました。初陣に向けては、とにかくやらなきゃという焦りとともに、毎日ジムに通って努力してきた自負があるので、どうしても負けたくないという気持ちがありました。場所は神奈川にある米軍の座間キャンプ。パスポートが必要でした。それにチケットに関しても、