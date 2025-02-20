これも?有名税?なのか――。ドジャース・大谷翔平投手（３０）の運転技術が全米で報じられた。アリゾナ州グレンデールで春季キャンプ中の大谷は１７日夜に山本由伸投手（２６）を担当する園田通訳がディフェンディングチャンピオンとして参加した「手羽先大食い大会」をチームメートと観覧。その際、会場のパーキングに大谷が縦列駐車をする様子が１９日（日本時間２０日）、米メディアで報じられた。同大会を主宰したＴＭＺ