ＪＫＡは２０日、Ｓ級Ｓ班の北井佑季（３５＝神奈川）から禁止物質である蛋白同化男性化ステロイド薬「メタンジエノン」の代謝物が検出されたと発表した。ＪＫＡ木戸寛会長は「今回、トップ選手からドーピング禁止物質が検出されましたのは誠に遺憾であり、お客さま、競輪関係者の皆さまにご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことをお詫び申し上げます」とコメント。日本競輪選手会の安田光義理事長は「このような事態