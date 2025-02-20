写真を待ち受けにすれば「大金が手に入る」。そんな信仰が生まれるほど、カリスマ的な人気を誇る“大物マダムタレント”アレン様。今回、初のエッセイ本『アレン様は大変!!ぉ怒りになられてます。』（KADOKAWA）の出版を記念して、悩める読者の人生相談にのっていただきました。【相談?】私はここ数年、彼氏ができません。何人かとデートしてみたのですが、だんだん相手のマイナスな面が見えてきて、幻滅してしまいます。どうした