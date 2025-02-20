明日21日(金)から3連休にかけて、日本海側は断続的に雪の降り方が強まり、東北を中心に交通への影響が大きくなりそう。東海以西の太平洋側も所々で雪。平地も路面状況の変化に要注意。北日本と北陸は影響大長距離の移動は大雪への備えを万全に明日21日(金)から3連休にかけても、冬型の気圧配置が続きます。北海道と東北は日本海側を中心に雪や吹雪。特に21日(金)は東北北部で警報級の大雪となる可能性があり、22日(土)と23日(日: