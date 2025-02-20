元ＴＢＳアナウンサーで現在はフリーの枡田絵理奈が２０日、自身のインスタグラムを更新。強烈なインパクトの弁当を紹介した。 【写真】ゴハンの上にインパクト大のおかずが… 「パンチが強すぎるお弁当」と書き出し、「広島駅ｅｋｉｅ２階にある安芸太田町みんなの家というお店のお弁当」と投稿。 「オオサンショウウオこんにゃくがドカーン！と乗っていてインパクト大です」とオオサンショウウオの形