海南省東方市で確認されたコクリュウコウイナダヨシキリ。（１月３１日撮影、東方＝新華社配信／薛美麗）【新華社東方2月20日】中国海南省東方市でこのほど、スズメ目危急種の渡り鳥コクリュウコウイナダヨシキリが確認された。中国国内では東北地方で繁殖し、華北、華東、華南沿岸地区にかけて移動するが、南東部で見られるのは珍しく、海南省では今回初めて確認された。全体的は暖かい褐色で体長は約14センチ。眉斑と喉は