デザイナーでアーティストの篠原ともえが２０日、東京・千代田区の読売新聞東京本社で行われた「正倉院ＴＨＥＳＨＯＷ感じる。いま、ここにある奇跡」記者発表会に出席した。同展示会は正倉院１３００年の物語を、最新のデジタル技術を駆使した手法で紹介するイベント。６月１４日〜８月２４日まで大阪市の大阪歴史博物館、９月２０日〜１１月９日まで東京・上野の上野の森美術館で開催される。篠原も同展コラボレーシ