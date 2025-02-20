【新華社天津2月20日】中国送電大手、国家電網傘下で天津市の電力供給を担う国網天津市電力はこのほど、同市の新エネルギー発電設備容量が1千万キロワットを突破したと明らかにした。同市の設備容量全体に占める割合は36.7％となった。国家発展改革委員会と国家能源（エネルギー）局は最近、「新エネルギーの系統連系価格の市場改革深化と新エネルギーの質の高い発展促進に関する通知」を共同で発表。系統連系される風力や太陽