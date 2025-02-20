◆第３２回チューリップ賞・Ｇ２（３月２日、阪神・芝１６００メートル、３着までに桜花賞の優先出走権）１週前追い切り＝２月２０日、栗東トレセン阪神ＪＦで５着に入ったスリールミニョン（牝３歳、栗東・高橋康之厩舎、父ミスターメロディ）は坂路で橋木太希騎手（レースは永島まなみ騎手）が騎乗し、トーホウフランゴ（５歳２勝クラス）を追走する形で追われた。５３秒３―１２秒１で反応良く先着した。高橋康調教師は「最後