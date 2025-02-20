俳優の宮世琉弥が初めて単独主演を務める映画『顔だけじゃ好きになりません』（3月7日公開）に出演するFANTASTICS・中島颯太（土井垣凌役）の新場面写真が20日、公開された。【場面写真】タトゥーもチラリ…オフの日の土井垣凌（中島颯太）原作は、2020年から「花とゆめ」（白泉社）で連載中の安斎かりん氏による同名漫画。顔が良すぎる最強青髪イケメン・宇郷奏人（宮世）先輩と、その“中の人”（SNS運営）になるド面食いヒ