日本バスケットボール協会が20日、「FIBAアジアカップ2025 予選 Window3」の中国戦に臨む男子日本代表のロスター12名を発表しました。今回は富樫勇樹選手や比江島慎選手らこれまで日本を支えてきた選手は選出せず、最年長は33歳と唯一の30代のアレックス・カーク選手、最年少は千葉ジェッツの21歳、金近廉選手が選出され、平均年齢26.1歳のメンバーで構成されています。FIBAランキング21位(20日現在)の日本代表は同30位の中国代表