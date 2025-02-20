コメの高騰が続く中、パスタ外食支出が全国1位の群馬県前橋市では、外食や家庭でのパスタ需要が増加。地元の洋食店ではパスタが人気で、小麦の産地である群馬県では根強いパスタ文化が定着している。老舗イタリアン店も「米ほど価格高騰の影響を受けていない」とし、消費者からは「週に数回食べる」との声も聞かれた。パスタ全国1位の街でのパスタ愛コメの高騰が連日報じられるなか、パスタ日本一の街から意外な声が聞かれた。記者